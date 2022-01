Fahrt zum Landesmuseum

Die VHS bietet in Kooperation mit dem Kultur-Freundeskreis Telgte eine Führung im Landesmuseum für Kunst und Kultur am Domplatz in Münster an.

Die VHS bietet in Kooperation mit dem Kultur-Freundeskreis Telgte eine Führung im Landesmuseum für Kunst und Kultur am Domplatz in Münster an. Am Samstag (19. Februar) soll um 10.45 Uhr die Ausstellung „Nimmersatt? Gesellschaft ohne Wachstum denken“ besucht werden. Die Anreise erfolgt selbstständig. Treffpunkt ist bereits um 10.30 Uhr im Foyer des Landesmuseums. Auf die Hinweise des Museums zu den erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen wird verwiesen. Anmeldung und weitere Informationen zu der Fahrt bei der Volkshochschule in Telgte, Kapellenstraße 2,

0 25 04/ 21 53.