Fair mit kommunaler Unterstützung

Schon seit 2012 ist Telgte zertifizierte Fairtrade-Stadt innerhalb der weltweiten „Fairtrade-Towns-Kampagne“. Zur Koordinierung der sich daraus ergebenen vielfältigen Aktivitäten trifft sich in regelmäßigen Abständen die Steuerungsgruppe, besser bekannt als Initiative Fairtrade-Stadt Telgte.

Beim letzten Treffen war laut einer Pressemitteilung der Verantwortlichen auch wieder Bürgermeister Wolfgang Pieper mit dabei, der „als Chef der Telgter Verwaltung immer als Unterstützer für die gute Sache eintritt“, wie es heißt. Gemeinsam wurde überlegt, mit welchen Aktionen der faire Gedanke in Telgte in diesem Jahr den Bürgerinnen und Bürgern nähergebracht werden kann. Los geht es mit einer Fairflower-Rosen-Aktion zum internationalen Frauentag am 8. März. „Fairtrade-Towns fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene und sind das Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die sich gemeinsam lokal für den fairen Handel stark machen.

Fairflower-Rosen-Aktion zum internationalen Frauentag

Das Engagement der vielen Menschen zeigt, dass eine Veränderung möglich ist, und dass jede und jeder etwas bewirken kann“, heißt es in der Mitteilung. Wer Lust hat, bei fairen Aktionen oder der Initiative Fairtrade-Stadt Telgte mitzumachen, meldet sich einfach telefonisch im Telgter Rathaus bei Karla Papendorf unter 13 241.