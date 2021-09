Falsches Schild und Flickenteppich

Am 29. Juli wurden der neue Bahnübergang und damit die K 50n freigegeben. Noch immer fehlt an der Alverskirchener Straße der korrekte Wegweiser. Baßfeld und Emstor sehen nach der Instandsetzung der Fahrbahn wie ein großer Flickenteppich aus.

Wolfgang Engbert schüttelt den Kopf, als er auf die diversen Behördenmails schaut, die ausgedruckt vor ihm liegen. Denn nicht zuletzt angesichts der diversen Baustellen derzeit in und rund um die Stadt fehlt dem Telgter das Verständnis dafür, dass nicht zumindest ein Teil des Verkehrs aus Richtung Süden per Schild über die Tangente rund um das neue Baugebiet abgeleitet wird.

Zwar ist der Abzweig auf dem Schild vor dem Kreisverkehr verzeichnet, aber ein Hinweis darauf, dass das eine Alternative beispielsweise für Autofahrer in Richtung Warendorf ist, fehlt weiterhin. Nur zur Erinnerung: Seit dem 29. Juli sind die Ostumfahrung und der neue Bahnübergang nun schon geöffnet.

„Es kann doch nicht sein, dass eine solche Veränderung wochenlang benötigt und die Fahrzeuge sich weiterhin durch das Telgter Ei und angrenzende Straßen quälen“, sagt Wolfgang Engbert. Er hat nach dem WN-Bericht vor längerer Zeit und vor dem Hintergrund, dass nichts passierte, Kontakt unter anderem mit der Stadt, dem Kreis und Straßen NRW aufgenommen.

In einer Mail des Kreises Warendorf beispielsweise heißt es: „Einen Termin, wann das Schild aufgestellt wird, kann ich ihnen nicht nennen, da das Aufstellen beziehungsweise die Änderung der Beschilderung eine Anordnung der Straßenverkehrsbehörde inklusive Abstimmung erfordert.“

Ähnlich auch die Reaktion der Stadtverwaltung: „Bezüglich des Wegweisers an der K 50n sind wir im Austausch mit Straßen NRW. Es kann aber noch d

auern, bis die Umsetzung erfolgt. Dazu sind leider noch einige verwaltungsrechtliche Schritte nötig“, heißt es in einer Mail aus dem städtischen Bauamt.

Freigegeben ist seit Dienstagnachmittag wieder das innerstädtische Stück der Landesstraße 585 vom Baßfeld bis zum Emstor, nachdem die letzten Fugen an den Betonrinnen am Fahrbahnrand geschnitten und versiegelt worden waren. Abgeschlossen sind damit die Instandsetzungsarbeiten von Straßen NRW, bei denen Teilbereiche der Fahrbahn eine neue Decke erhalten haben.

Nun gleicht die Straße aber einem Flickenteppich. Hier ein neues dunkleres Stück, dort ein altes helleres. Weshalb ist da nicht gleich der gesamte Straßenabschnitt erneuert worden? Beim großen Regen am Mittwoch vergangener Woche war deutlich geworden, dass auch in den Spurrillen in den nicht zu sanierenden Bereichen das Wasser stehenblieb.

Eigentlich habe der Auftrag nur darin bestanden, Mängel an der Kreuzung im Bereich der Günter-Grass-Brücke zu beseitigen, erläutert Sandra Beermann, Pressesprecherin von Straßen NRW. „In diesem Zuge haben wir aber geschaut, was kann hier während der Sperrung nebenbei noch gemacht werden.“ Deshalb seien die „schlimmsten Stellen“ am Emstor und am Baßfeld mitsaniert worden. Rund 50 000 Euro hat die Schadstellenbeseitigung dort gekostet.