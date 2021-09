Familiennachmittag des Schützenvereins

Kinder dürfen sich auf einen bunten Familiennachmittag freuen, zu dem der Schützenverein Vadrup am 4. September einlädt.

Kistenrutschen, Hüpfburg und Ponyreiten für die Kinder, Vogelschießen für alle ab 18 Jahre, Platzkonzert des Vadruper Fanfarenzuges, Auftritt des MGV „Eintracht“, Biwak und Verpflegung: Das alles bietet der Familiennachmittag mit Überraschungen, zu dem der Schützenverein Vadrup am Samstag (4. September) ab 14.30 Uhr zum Schützenplatz einlädt. Beim Vogelschießen gibt es Preise zu gewinnen. Der Schützenverein möchte sich wieder mit einer Veranstaltung präsentieren, was aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war. Für die Zusammenkunft, bei der die aktuellen Regelungen zu beachten sind, gilt die 3G-Regel. Bei einem Arbeitseinsatz wurde der Schützenplatz bereits am Donnerstag von fleißigen Helfern für das Familientreffen hergerichtet. Der Schützenverein weist darauf hin, dass die Schnatfahrt dieses Mal ausfällt.