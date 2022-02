Familientreff im Jugendzentrum

Am kommenden Sonntag wird zu einem Familientreff ins Kinder- und Jugendzentrum am Emstor eingeladen.

Das Kinder- und Jugendzentrum Telgte, Emstor 5, hat ab Februar jeden zweiten Sonntag im Monat für Familien mit Kindern ab sechs Jahren geöffnet. Start dieses Angebotes ist am 13. Februar. Es stehen neben einem wechselnden Kreativangebot unter anderem verschiedene Gesellschaftsspiele, ein Kickertisch, ein Dartautomat, der mediale Bereich und für die größeren Kinder auch ein Billardtisch zur Verfügung. Bei gutem Wetter kann auch der Außenbereich für Spiel und Sport genutzt werden. Geöffnet ist die Einrichtung in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Ein Erscheinen ist jederzeit möglich. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gilt die 2G-Plus-Regel. Ein Kontakt ist per Mail unter info@jugendzentrum-telgte.de oder telefonisch unter

72 095 möglich.