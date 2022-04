Farbenfrohes Bild bei Palmweihe

Ein farbenprächtiges Bild bot sich am Sonntagmorgen vor der Kapelle. Zahlreiche Kinder kamen zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern zur Palmweihe. Propst Dr. Michael Langenfeld (r.) erinnerte dabei an die Bedeutung des Festes und ging kurz auf den Einzug Jesu in Jerusalem ein. Nach der Segnung der Palmstöcke und Zweige, letztere liegen in den nächsten Tagen zum Mitnehmen in der Kirche aus, wurde ein Familiengottesdienst gefeiert. Ein Vorbereitungsteam hatte diesen inhaltlich gestaltet. Auch in Westbevern gab es die Weihe von Palmstöcken.