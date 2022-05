Fast alles wird im Herbst fertig

Von Fleischwaren Wulff ist schon lange nichts mehr zu sehen und zu riechen zwischen dem Hermann-Löns-Weg und der Bettina-von-Arnim-Straße. Dort herrscht auf dem 12 756 Quadratmeter großen Areal seit längerer Zeit rege Bautätigkeit. Die ersten Hausbesitzer sind bereits im Januar eingezogen. Der Großteil der Häuser werde noch in diesem Herbst fertig, nur ein Mehrfamilienhaus am Hermann-Löns-Weg und zwei weitere in unmittelbarer Nähe könnten erst 2023 bezogen werden, berichtet Wilhelm Bornefeld-Ettmann von der WEK Baulanderschließungsgesellschaft, die das „Bauland produziert“ hat, „den Bebauungsplan zur Rechtskraft gebracht“ hat und die Grundstücke an Bauträger und an private Vorhabenträger veräußert hat.

