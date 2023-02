Takko stellt Fläche für Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung und spendet Miete

In der aktuellen Situation, in der die Stadtverwaltung seit Wochen versucht, geeignete Flächen für die temporäre Unterbringung von Flüchtlingen zu finden, ist es fast so etwas wie ein kleiner Lottogewinn: Nicht nur in enger Zusammenarbeit, sondern auch mit der starken Unterstützung des Modeunternehmens Takko will die Stadt schon bald auf einer Erweiterungsfläche der Firma nördlich des Haupt-Verwaltungsgebäudes eine Containerunterkunft errichten. Das ganz Besondere dabei: Takko vermietet die Fläche an die Kommune für einen symbolischen Euro, die eigentlich üblichen Mietzahlungen sollen direkt wieder der Flüchtlingsarbeit zugutekommen.

