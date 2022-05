Faszinierende Lerchenspornblüte

Zur zweiten Wanderung in diesem Jahr brachen die Teilnehmer der offenen Wandergruppe des SV Ems zum Freeden auf.

Dabei handelt es sich um ein ausgedehntes Waldgebiet bei Glane, einem Ortsteil von Bad Iburg. Das Besondere am Freeden ist, dass es dort jedes Jahr im Frühling zur Lerchenspornblüte kommt. Das extra dafür erfundene „Freedometer“ zeigt Interessierten im Internet den passenden Zeitpunkt an, um die volle Blütenpracht vorzufinden.

Diesen Zeitpunkt hatte man, so dachte Manfred John, der mit Marie-Theres Brandherm die Wandergruppe des SV Ems ins Leben gerufen hat, in diesem Jahr verpasst. Aber der Freeden ist immer für eine Überraschung gut. Nach einer ausgedehnten Wanderung durch ausgedehnte Buchenwälder und vorbei an am Waldesrand blühenden Rapsfeldern die Überraschung: Ein kompletter Nordhang des Freeden war übersät mit Lerchenspornblüten. Hinzu kam, dass der untere Bereich durch eine Wiese von Bärlauch gesäumt war.

So ging die Wandergruppe nach einer Rast an diesem schönen Ort mit einigen Portionen Bärlauchblättern beseelt zurück zum Wanderparkplatz. Schnell wurden noch in unmittelbarer Nähe frische oder geräucherte Bachforellen und Kartoffeln besorgt. Einem schönen Abend stand nach dieser gelungen Wanderung nichts mehr im Wege.

Der SV Ems möchte in jedem Monat eine Wanderung anbieten. Informationen unter www.sv-ems.de.