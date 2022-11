Faszinierende Weitblicke und schöne Eindrücke bei Wanderung

Felsenlandschaften, atemberaubende Fernsichten und geheimnisvolle Mythen verliehen der jüngsten Wanderung des SV Ems Westbevern durch die Teuto-Schleife an den „Dörenther Klippen“ nach Meinung vieler der Teilnehmer einen besonderen Charakter. Die „wunderschöne Strecke“, so heißt es in einem Pressebericht, die von den Wanderwarten Marie-Theres Brandherm und Manfred John im Vorfeld festgelegt worden war, führte vom idyllischen Brochterbeck durch spätherbstliche Wälder und bot immer wieder faszinierende Weitblicke mit malerischen Naturkulissen. Die nächste Wanderung ist für den 10. Dezember geplant.