Feierliche Messdieneraufnahme

15 Mädchen und Jungen wurden in der Gemeinde St. Ambrosius in einem feierlichen Gottesdienst in die Messdienergemeinschaft aufgenommen

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten 15 Mädchen und Jungen in der Gemeinde St. Ambrosius ein Jahr länger warten. Aber nun war es endlich soweit, sie wurden in einem feierlichen Gottesdienst in die Messdienergemeinschaft aufgenommen, heißt es in einer Pressenotiz der Pfarrgemeinde.

In seiner Predigt betonte Pfarrer Marco Klein, wie wichtig Messdiener sind, weil diese als „Liturgieprofis“ die Gottesdienste entscheidend mitgestalten, besonders bei den großen Festgottesdiensten im Kirchenjahr. Alle Neuen bekamen als Geschenk ein Kreuz überreicht, das sie zukünftig bei ihren Dienst am Altar tragen, zudem eine Urkunde und einen Messdienerausweis.

Dank gab es für die Messdienerleiterrunde, die unter erschwerten Bedingungen in den vergangenen zwei Jahren die Messdienerarbeit aufrechterhalten hat.

Im Anschluss gab es noch einen abwechslungsreichen Abend mit Pizza und munteren Spielen.