Feines aus der „Weihnachtswünsche-Wichtelwerkstatt“

Wochenlang haben sie sich Gedanken gemacht, Rat von Eltern und Lehrkräften bekommen. Sie haben gebastelt und gemalt. Die Don-Bosco-Grundschule wurde so zur „Weihnachtswünsche-Wichtelwerkstatt“. Viele schöne kleine und feine adventliche Dinge entstanden: duftender himmlischer Weihnachtszucker, Besteckbäumchen, hölzerne Eulenbilder, Elfenbällchen und Schutzengel – eine kleine Auswahl von viel mehr.

Die Kreativität der Kinder war grenzenlos: alles von ihnen mit Eltern und Lehrkräften mit Liebe handgefertigt und bezaubernd in Szene gesetzt. Dicht umringt war der Basarstand des Fördervereins Boscollino der Grundschule am Dienstagnachmittag an der Steinstraße: Dort boten Grundschulkinder, Förderverein und Eltern ihre adventlichen und weihnachtlichen Dekorationsstücke an.

Die beiden Fördervereinsvorsitzenden Steffi Niehaus und Steffi Weidemann waren während des Basars richtig zufrieden: „Ein schöner Basar mit Kauflaune bei bester Stimmung. Das wiederholen wir bestimmt.“ Der Erlös kommt dem Förderverein Boscollino zugute.