Feinsinnig und jeden Cent wert

Gerade erst hat Sissi Perlinger den bayrischen Kabarettpreis verliehen bekommen, so gab sie am Donnerstag im gut besetzten Bürgerhaus den Liebhabern feinster Wortakrobatik einen tiefen Einblick in ihre leicht schräge Bühnenpräsenz.

Man kennt und liebt sie in der Wallfahrtsstadt. Ihr neues Programm „Die Perlinger – Worum es wirklich geht“ allerdings ist nicht ganz so neu. Vor drei Jahren ist es in Vor-Corona-Zeiten entstanden, und seit der Premiere in München hatte sie genügen Muße, daran zu feilen und jede Menge Comedy-Elemente in ihre bissig-bösen Wortspielereien einfließen zu lassen.

In Telgte zog sie alle Register, plauderte sich in die Herzen des Publikums, animierte alle zu gemeinschaftlichen Übungen zur Stressbewältigung. Dieser sympathisch mit ihren weiblichen Reizen kokettierenden Künstlerin kann man nicht widerstehen. Ihre Sichtweise der Welt und der von Hormonen gesteuerten Geschichte des Geschlechterkampfes ist seit Jahren ihr Markenzeichen.

Auch wenn die Gitarre leicht verstimmt war, Sissi Perlinger zeigte sich auch musikalisch von ihrer besten Seite. Wenn sich zu ihrer Saitenkunst noch der Hauch rhythmischer Finessen ihres kleinen Schlagzeuges gesellte, hatte sie sich genau den klanglichen Grund kreiert, auf dem sich ihre ausdrucksstarke Stimme glanzvoll entfalten konnte.

Sissi als künstlerischer Vorname macht sich besser als Elisabeth Judith Michaela, und so agierte sie wie eine Kaiserin der Vielseitigkeit, schlüpfte in unterschiedlichste Charaktere und kümmerte sich um die kleinen und großen Problemchen im Weltgeschehen.

Wer sie als von Tüchern umwehte Prinzessin Lillifee erleben durfte, kann ihre Einordnung als „Mensch gewordenes Gesamtkunstwerk“ sicherlich nachvollziehen. Vom derben Witz bis zur existenziellen Anspielung spielte sie virtuos auf der Klaviatur. Eigentlich entdeckte man nicht nur „eine“ Sissi Perlinger. Bei ihren rasant schrillen Charakterwechseln zeigte sie sich als Paradiesvogel der Verwandlung. Das Leopardenmuster hatte es ihr angetan.

Ihre zweite Wahlheimat Indien hatte wohl auch bei ihrer Bühnenshow Spuren hinterlassen, ob bei der Wahl des Outfits oder der dem Publikum mit Leidenschaft nähergebrachten Entspannungstechniken.

Ihre feinsinnigen Anspielungen mit in Nebensätzen versteckten Spitzen waren bestes Kabarett, ihre Meditationen hinreißende Überziehungen und ihre Sicht der Evolution sowie die Zukunftsvisionen brillant. Sie zeigte sich bunt, schrill, skurril und bayrisch-indisch bei ihren facettenreichen Plaudereien, die irgendwie auch ein Spiegel der Gesellschaft waren.

Und ihr Ausflug in die Tierwelt als sich auf dem Tisch räkelnder Schimpanse war schon allein jeden Eintrittscent wert.