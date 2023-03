Ferienangebote gebündelt

Ferienaktionen hat die Stadt Telgte in einem Flyer gebündelt.

Verschiedene Ferienaktionen, hier auf einem Archivbild, hat die Stadt in einem Flyer gebündelt.

Telgte hat auch in den Ferien einiges für Kinder und Jugendliche zu bieten. Verschiedene Vereine und Anbieter haben ein vielseitiges Programm mit Aktionen und Betreuungsangeboten für die Oster-, Sommer- und Herbstferien 2023 auf die Beine gestellt.

Die Stadt Telgte hat die Angebote in einer Übersicht zusammengestellt und wird sie in den nächsten Wochen weiter laufend aktualisieren. Über die Homepage der Stadt Telgte gelangen Interessierte zur Übersicht der Ferienangebote: https:// www.telgte.de/leben-in-telgte/kinder-und-jugendangelegenheiten/familienfoerderung/. Die Anmeldungen für die einzelnen Angebote erfolgen direkt bei den Anbietern. Weitere Programmpunkte werden gerne in die Übersicht aufgenommen. Ansprechpartnerin ist Jenni Vogel von der Stadt Telgte, 0 25 04/13 209, jenni.vogel@telgte.de.