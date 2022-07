Ferienprogramm im Jugendzentrum

Das Kinder- und Jugendzentrum am Emstor hat während der Sommerferien täglich Programmpunkte organisiert. Nach der Ferienfreizeit in Spanien und den Kooperationsangeboten mit der Stadtranderholung haben sich die Mitarbeitenden neben den Öffnungszeiten in Woche drei und vier sowie besonders in den letzten beiden Ferienwochen ein spezielles Programm überlegt. So findet am Montag (25. Juli) ein Open-Air Kino um 22 Uhr statt. Vorher ab 21 Uhr gibt es noch einen Grillabend. Am Dienstag (26. Juli) können ab 13 Uhr aus Ytongsteinen kleine Kunstwerke gestaltet werden. Einen Tag später geht es um 9 Uhr zum Moviepark. Die Kosten betragen 35 Euro, eine Anmeldung ist zeitnah erforderlich. Am Freitag (29. Juli) gibt es ab 13 Uhr „Die perfekte Minute“. Hier warten verschiedene Aufgaben, die von den Teilnehmenden zügig gelöst werden müssen. In der letzten Ferienwoche kann am Dienstag (2. August) von 11 bis 14 Uhr an den Ytongsteinen weitergearbeitet werden. Am Donnerstag (4. August) kann ab 20 Uhr im Jugendzentrum übernachtet werden. Spielaktionen sind für den Abend geplant, eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen sowie weitere Informationen unter

72 095 oder info@jugendzentrum-telgte.de.