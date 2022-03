Ferienspaß mit der KjG in Braunlage

Bestens gelaunt laden die Mitglieder der KjG Telgte interessierte Kinder in das Ferienlager in den Sommerferien ein. Die Planungen laufen auf Hochtouren.

„Wir haben bereits einige Anmeldungen erhalten und freuen uns sehr über das große Interesse an unserem Ferienlager“, so Lisa Kofoth, die in diesem Jahr Teil des Lagerleitungsteams der KjG Telgte ist. Dennoch haben die Jugendlichen für ihr Ferienlager in der letzten Sommerferienwoche noch ein paar Plätze frei.

Nachdem es zwei Jahre kein „normales“ Ferienlager gegeben hat – im vergangenen Jahr hatte die KjG eine Ferienbetreuung in Telgte organisiert –, soll es nun wieder auf Tour gehen. Vom 30. Juli bis zum 6. August verschlägt es die KjG wieder in die Herberge Hogeyz nach Braunlage. Diese war auch das Ziel des letzten Lagers vor Pandemiebeginn im Jahr 2019. Deshalb kenne man das Gelände gut und wisse bereits, dass man ein tolles Ziel ansteuere, das einen großen Außenbereich für Gruppenspiele und tolle Ausflugsziele biete, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen. Beide Punkte seien neben Workshops, Mottopartys und vielem mehr wichtige Bestandteile des Ferienlagers.

20 Betreuer dabei

Das Leitungsteam besteht aus rund 20 Betreuern im Alter von 16 und 24 Jahren, die sich bereits jetzt sehr auf das Ferienlager freuen und schon fleißig dabei sind, eine spannende und abwechslungsreiche Woche zu planen. Für die Verpflegung werde natürlich auch gesorgt, denn die Gruppe wird von einem Kochelternteam begleitet, das täglich drei leckere Mahlzeiten auf den Tisch zaubert.

Für das Ferienlager können sich alle interessierten Mädchen und Jungen zwischen acht und 15 Jahren anmelden. Die KjG freut sich bereits auf zahlreiche weitere Anmeldungen. Dies geht ganz einfach unter lager@kjg-telgte.de. Unter der E-Mail-Adresse kann man bei Interesse auch alle weiteren Fragen stellen.