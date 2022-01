Fertigstellung im zweiten Quartal 2023

Es tut sich was auf der Baustelle an der Don-Bosco-Schule. Der Neubau soll im zweiten Quartal 2023 bezugsfertig sein.

Auf der großen Baustelle an der Don-Bosco-Schule tut sich kräftig was. Der Neubau wächst und wächst. Und trotzdem bleibt es bei den erheblichen Verzögerungen bei der Fertigstellung. Eigentlich hätten die neuen Räumlichkeiten für die dann dreizügige Schule im Sommer 2022 bezugsfertig sein sollen. Jetzt geht Tanja Schnur, Fachbereichsleiterin Schulen, davon aus, dass die Arbeiten im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

„Ob der Umzug noch vor den Sommerferien stattfindet oder in den Ferien, entscheiden wir dann“, so Schnur. „Wenn es nur noch zwei Wochen bis zu den Ferien sind, lohnt das sicherlich nicht mehr. Wenn wir Ostern fertig sind, sollten wir über einen frühere Umzug nachdenken. Aber das ist jetzt alles ein Blick in die Glaskugel.“

Für eine Klasse hat die Verzögerung die Konsequenz, dass sie ab dem Sommer übergangsweise in einem Container unterrichtet werden muss.

Die Gründe für das Hinterherhinken hinter dem Zeitplan sind vielfältig: Änderungen in der Förderkulisse für die KfW-Mittel haben ebenso wie ein langes Warten auf die Baugenehmigung zu Verzögerungen geführt. Außerdem hat sich nach dem Ausschachten herausgestellt, dass der Bestandsboden nicht ausreichend tragfähig ist.

Teile mussten deshalb ausgetauscht werden. Des Weiteren wurden bei den Tiefbauarbeiten im Baufeld Leitungen entdeckt, die an diesen Stellen laut Plan eigentlich nicht hätten liegen dürfen. Lange Lieferzeiten bei Materialien tun in diesen Zeiten ein Übriges.