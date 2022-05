Fest zum Frauentag wird im Juni nachgeholt

Der Verein Zib „Zusammen ist besser“ und der Arbeitskreis „Wir Frauen in Telgte“ veranstalten zum achten Mal in Anlehnung an den Weltfrauentag ein internationales Frauenfest im Bürgerhaus. Dieses soll am 12. Juni (Sonntag) stattfinden. Ursprünglich war dafür der 8. März angepeilt, aber die Veranstalter hatten das Fest aufgrund der Pandemie abgesagt.

„Wir freuen uns sehr, dass das Fest nun stattfinden kann und wir zusammenkommen können“, wird der Arbeitskreis „Wir Frauen in Telgte“ in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Das Fest beginnt um 14.30 Uhr. Eingeladen sind laut der Mitteilung alle Frauen aus Telgte, die neugierig darauf sind, auf Menschen verschiedener Kulturen zu treffen, die sich gerne mit Gleichgesinnten zusammentun, einander kennenlernen und tanzen möchten.

Die Teilnehmerinnen werden gebeten, für das Büfett Speisen aus ihren Heimatländern mitzubringen und sind eingeladen, in ihrer traditionellen Kleidung zu kommen, teilt die Stadt außerdem mit.

Geboten werde ein buntes Unterhaltungsprogramm mit folgenden Programmpunkten: Bauchtanzgruppe, Zaubertricks und freies Tanzen. Außerdem soll Livemusik von „Brot und Tulpen“ die Gäste musikalisch unterhalten.

Die Veranstaltung wird unterstützt von: Fitnessstudio La Vita, Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Telgte Westbevern, CDU Telgte und Westbevern, SPD Telgte und Westbevern, FDP-Ortsverband Telgte, Mindermann Augenoptik am Baßfeld, Zweirad Ross, Zib und der Stadt Telgte. Ansprechpartnerin ist Kada Malaj, Stadt Telgte,

0 25 04/13 284, gleichstellung@telgte.de.