Abwasserbetrieb: Feuchttücher machen Probleme

„Jedes Feuchttuch ist eines zu viel.“ Der Satz am Ende des Gesprächs mit Björn Siemann, Bereichsleiter Kläranlagen beim Abwasserbetrieb TEO, bringt ein Problem auf den Punkt, mit dem das Unternehmen seit einigen Jahren verstärkt konfrontiert wird. Denn Feuchttücher sind ein „Modeprodukt“ geworden. Vor allem junge Menschen würden diese Tücher gerne benutzen – und dann häufig aus Unwissenheit in der Toilette entsorgen.

Auch wenn die Probleme in der Emsstadt aktuell nicht ganz so gravierend sind wie in Warendorf oder Ostbevern, wo sogar Umbaumaßnahmen notwendig sind, um weiter einen ordnungsgemäßen Betrieb der Pumpwerke zu ermöglich, Feuchttücher machen auch in der Emsstadt immer wieder Schwierigkeiten, setzen beispielsweise Sensoren zu und führen immer öfter zu Störungen, die dann mehr oder weniger aufwendig beseitigt werden müssen.

Vor allem bei Pumpstationen in Neubaugebieten mit einem hohen Anteil an jungen Familien haben die Feuchttücher schon das eine oder andere Mal zu Problemen geführt, indem sie die entsprechenden Geräte im Abwassernetz verstopft haben.

„Wir haben dann beispielsweise mit Hilfe eines Briefes an die Anwohner in diesem Bereich für das Thema sensibilisiert“, sagt Siemann. Die klare Ansage des Abwasserexperten: Solche Tücher haben im Abwasser nichts zu suchen, sondern gehören in den Restmüll. Ins Klo gehörten nur handelsübliche Toilettenpapiere.

Zwar würden Hersteller von Feuchttüchern durchaus auf der Verpackung suggerieren, dass sich ihre Produkte schnell zersetzen würden und keine Probleme machten, das entspreche aber nicht der Erfahrung der Klärwerker.

An der Kläranlage selbst haben die Tücher bislang (noch) keine gravierenden Schäden angerichtet, da dort eine andere Fördertechnik verwandt wird, als beispielsweise in Ostbevern.

Das Gros der Exemplare, so Siemann, werde durch einen Rechen aus dem Schmutzwasser herausgeholt. Größere Probleme indes machen beispielsweise zerfetzte Exemplare, die sich häufig in der Anlage wieder mit anderen Feuchttücherresten „verbinden“ und oft sehr starre Strukturen bilden würden. Teilweise setzten sich diese Gebilde dann wieder an Wellen und anderen Bauteilen ab und könnten manchmal nur mit einem erheblichen Aufwand entfernt werden.

Insofern sagt Björn Siemann: „So wie hinreichend bekannt ist, dass eine Windel nicht in die Toilette gehört, gehören Feuchttücher ebenfalls nicht hinein.“ Letztlich helfe das alles dabei, den Abwasserfluss und die anschließende Klärung störungsfrei zu garantieren.