Feuerwehr musste ausrücken

Böllerreste zeugten am Neujahrsmorgen nicht nur am Orkotten von einer großen Party.

Kräftig geböllert wurde zu Beginn des neuen Jahres in Telgte und Westbevern. Ausgelassen wurde das neue Jahr begrüßt. Am Neujahrsmorgen waren die Überreste der großen Party nicht nur am „Telgter Ei“ und am Orkotten zu sehen.

Einsatz in Everswinkel

Ausrücken musste die Telgter Feuerwehr. Um 0.03 Uhr wurde der Löschzug zu einem Gartenlauben- und Heckenbrand in der Nachbargemeinde Everswinkel gerufen, konnte aber schon auf der Anfahrt wieder umdrehen. Dort drohten die Flammen auf ein Wohnhaus überzugreifen, was aber verhindert werden konnte. Nach Angaben der Leitstelle der Polizei in Warendorf hatte ein Feuerwerkskörper den Brand verursacht.

Um 1.28 Uhr musste die Telgter Wehr erneut ran. An der Brucknerstraße brannten auf einem Bürgersteig Reste eines Römischen Lichtes. Das kleine Feuer war schnell gelöscht.