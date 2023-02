Feuerwerk der guten Laune

Premiere feiern einige Karnevalisten, wenn sie am kommenden Donnerstag (9. Februar) zur Gala-Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Schwarz-Gold in das Bürgerhaus einmarschieren. Für Präsident Dr. Harald Jung und für Prinz Udo II „Der Löwe vom Vereinsrevier“ ist es jeweils das erste Mal, dass sie bei einer Karnevalsveranstaltung im Rampenlicht stehen und Orden verleihen.

„Ein Feuerwerk des Karnevals mit Top Acts“, verspricht der Verein. Durch das Programm führt Vizepräsident Carsten Kunkel. Vor der bekannten Kulisse mit einer Telgter Stadtansicht nehmen Präsident, Prinz und Elferrat Platz.

Vierstündiger Fahrplan

„Nach dreijähriger Pause freuen wir uns, dass es endlich wieder losgeht und wir diese Gala-Show vorbereiten durften“, zeigen sich die beiden Narrensekretäre Thorsten Eichholt und Rainer Karrengarn sehr zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung. Sie haben ihren vierstündigen Fahrplan minutiös geplant. „Schön ist es auch, dass das Publikumsinteresse wieder groß ist“, betonen sie. Nur noch einige wenige Restkarten seien aktuell noch vorhanden.

Gestaltet wird das vierstündige Programm von Akteuren der Karnevalsgesellschaft, der Telgter Stadtgarde und von externen Künstlern und Tanzgruppen. Erstmals mit dabei ist das Kinderprinzenpaar Thea I. und Levin I. (Thea Brown und Levin Stratmann), das zusammen mit dem Prinzen Udo II. die Begrüßung vornimmt. Der Vadruper Fanfarenzug sorgt erneut für die musikalische Begleitung. Tradition ist es bereits, dass die Hüpfer der WaKaGe Warendorf, die Ballettformation der Warendorfer Karnevalsgesellschaft für Sechs- bis Zehnjährige, auftritt. Danach geht es unterhaltsam weiter: Hertha (alias Angelika Gausmann) aus Mettingen kommt als „Hormon-Bombe“ in die Narrenarena. Gespannt darf man sein, wer ihre rote Rose – in Anlehnung an den Bachelor – an diesem Abend erhält.

Die 1. Telgter Stadtgarde mit dem Gardetanz und die neue Tanzgruppe „Die Mariechen“ setzen die Tradition fort, lokalen Tanzsport auf die Bühne zu bringen: Die Trainerinnen Aki Schulze, Laura Duesmann und Leonie Meinert haben mit ihren Mädels wochenlang trainiert und sich auf diesen Galaabend intensiv vorbereitet.

Eine ordentliche Prise Humor

Besinnlich – aber auch mit einer gehörigen Prise Humor gewürzt – dürfte der Telgter Rückspiegel von Edgar Ende ausfallen, der gleich drei Jahre aufs Korn nehmen will. So manches lokale Ereignis wird der bekannte Karnevalist dabei sicher auf die Schippe nehmen. Anschließend gibt es eine Überraschung, denn dann wird das Schlitzohr der KG von Peter Vorholt ausgezeichnet. Dann stürmen die „Schlossknacker“ aus Münster die Bühne. Das Männerballett will für einen unterhaltsamen Auftritt mit vielen Überraschungen sorgen.

Ein Feuerwerk des Frohsinns soll die Büttenrede von Stefan Rodefeld entfachen, versprechen die Organisatoren. Er will Weisheiten über Männer und über die Liebe erzählen. Ihr Name ist Programm: Das Tanzcorps Rot- Weiß Bechen wird danach mit seinen akrobatischen und künstlerischen Darbietungen erneut das Publikum vor Begeisterung von den Sitzen reißen.

Höhepunkt mit Edwina de Pooter

Wenn die Stimmung auf dem Höhepunkt ist, betritt Tobias Gnacke, Parodist, Bauchredner, Sänger und Instrumentalist, die Bühne. Tobias Gnacke will mit Comedy, Kabarett und klassischer Unterhaltung für Akzente im Programm sorgen. Passend zu Mitternacht soll danach Sängerin Edwina de Pooter über die Bühne wirbeln und musikalisch überzeugen. In ihrer Show präsentiert sie nach Angaben der KG außergewöhnliche Interpretationen legendärer Welthits aus Pop, Musical, Rock und Gospel. Das Schlusswort kommt schließlich vom Präsidenten Dr. Harald Jung. Danach ist die Bühne frei zum Tanz für alle. Für diese Gala-Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Schwarz-Gold sind noch Eintrittskarten erhältlich. Sie können entweder unter info@kgschwarz-gold.de bestellt oder bei Martin Ausber im Autohaus Ausber erworben werden.