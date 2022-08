Filigranarbeit am 1,6-Tonnen-Klotz

Telgte

Friedo Schange und Tatjana Scharfe arbeiten intensiv an dem neuen Kunstwerk für den Dorfplatz in Westbevern. Viel Herzblut investieren sie in die Gestaltung des 1,6 Tonnen schweren Sandsteins. Für beide ist das mehr als eine Auftragsarbeit. Sie wollen etwas zurückgeben.

Von A. Große Hüttmann