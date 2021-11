Finanzielle Hilfe und ein Coach

Mit einem Gründerstipendium der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf sind die beiden Jungunternehmer Carolin Möllenbeck und Jan Schütz ausgestattet worden. Landrat Dr. Olaf Gericke und gfw-Geschäftsführerin Petra Michalczak-Hülsmann besuchten jetzt die beiden Jungunternehmer bei ihrem Coach Christian Bleser, Geschäftsführer der Firma hygi.de in Telgte.

Ausgestattet ist das Stipendium für ein Jahr mit monatlich 1000 Euro. Eine unabhängige Jury hatte die beiden Unternehmensgründer am 18. März 2021 als Gründerstipendiaten ausgewählt. Mit der monatlichen Unterstützung erhalten Carolin Möllenbeck und Jan Schütz die Chance, ihre innovative Geschäftsidee mit Startkapital der gfw erfolgreich zu organisieren. Eine Voraussetzung für ein Gründerstipendium ist die einjährige Begleitung durch einen Coach. Diese Aufgabe als Teamberater und -begleiter übernimmt hygi-Geschäftsführer Christian Bleser.

Der Landrat nahm den Besuch bei hygi.de auch zum Anlass, an junge Menschen zu appellieren, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. „Wir benötigen junge Menschen, die gute Geschäftsideen haben, die mutig sind und auf eigene Füße stehen wollen.“ Die Brüder Daniel und Christian Bleser nannte er als Vorbild. Gespannt hörte Gericke zu, wie die beiden Jungunternehmer zueinander gefunden hatten und was sie bereits umgesetzt haben.

Stolz berichteten Carolin Möllenbeck und Jan Schütz davon, wie alles begonnen hatte. Auf einem Gründer-Workshop der Stiftung Entrepreneurship in Berlin hatten sie sich kennengelernt. Dort präsentierten sie zeitgleich dieselbe Idee. Diese Gemeinsamkeiten ließ sie aufhorchen. Sie sprachen miteinander und waren sich schnell einig: „Warum sollen wir getrennte Wege gehen, wenn wir dasselbe Ziel haben. So haben wir in Berlin spontan beschlossen, diese innovative Geschäftsidee gemeinschaftlich zu gestalten“, erzählen die beiden Jungunternehmer bestens zufrieden mit dieser Entscheidung. Carolin Möllenbeck und Jan Schütz möchten eine Branche, die heute fast noch alles in Einweg-Plastik verpackt, verändern. Ihre Motivation, sich so zu engagieren, hat auch etwas mit Umweltschutz zu tun. „Wir wollen den Planeten sauber halten und mit unserem plastikfreien Hand-Spülmittel in Pulverform den Markt erobern.“ Weitere Produktneuheiten sind bereits in der Entwicklung: Maschinengeschirrspülmittel und Waschpulver nach den „ooohne“-Umweltkriterien.

Carolin Möllenbeck hat einen Masterabschluss in „Nachhaltiger Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft“. Zuletzt war sie bei einer Öko-Kontrollstelle angestellt, in der sie Hersteller von Bio-Lebensmitteln zertifizierte. Jan Schütz ist Ökonom und arbeitete vorher bei einer Unternehmensberatung. Ihre Jobs haben sie aufgegeben. Sie widmen sich mit voller Kraft und 100 Prozent ihrer Firma und träumen davon, dass ihre Produkte eines Tages in großen Drogeriemärkten deutschlandweit angeboten werden. Landrat Dr. Olaf Gericke war begeistert: „Unser Startkapital ist gut angelegt.“

In der Zusammenarbeit mit ihrem Coach Christian Bleser erhofft sich das Duo gute Verkaufsergebnisse, neue Impulse und neue Kontakte. Ihr Traum ist es, ihr derzeit einziges Produkt, ein Handspülmittel in Pulverform, auch über das umfangreiche hygi-Sortiment hinaus anzubieten. Verpackt ist das Spülmittel in Pulverform in kleinen Pappkartons. Das Plastik ist somit überflüssig. Die Produktionsstätte liegt in Belgien, der Vertrieb erfolgt über eine Behindertenwerkstatt in Berlin. Seit fünf Wochen ist die am 7. Oktober 2020 gegründete Firma „ooohne GmbH“ mit Sitz am Mönkediek mit einem Shop online unterwegs.

„Von der gerade begonnenen Zusammenarbeit versprechen wir uns sehr viel und bedanken uns, dass wir für ein Gründerstipendium ausgewählt wurden“, freuten sich die beiden Gründer beim Treffen mit Landrat und gfw-Geschäftsführung über diese Wertschätzung. In Christian Bleser haben sie einen erfahrenen Marketing- und Verkaufsexperten zur Seite gestellt bekommen. Dieser möchte den Markengedanken nach vorne bringen und die beiden Jungunternehmer beraten und ihnen Hilfestellungen geben.

Die NRW-Bank ist mit 100 000 Euro und 6,66 Prozent am Unternehmen „ooohne“ beteiligt. Auch die Familien helfen mit, dass Carolin Möllenbeck und Jan Schütz das gerade ein Jahr alte Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen.