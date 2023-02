Firmenwagen gestohlen

Bislang unbekannte Täter stahlen am Wochenende in Telgte ein Firmenfahrzeug. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Ein Firmenfahrzeug war nach Polizeiangaben am Wochenende das Ziel von Unbekannten. Der oder die Täter machten sich zwischen Freitag (18 Uhr) und Samstag (12 Uhr) an dem Wagen am Achtermannweg zu schaffen und stahlen es schließlich.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach Polizeiangaben um einen roten Citroën Jumper mit dem Kennzeichen: WAF-UG176 und der Aufschrift „Röwekamp“.

Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder Verbleib machen können sich bei der Polizei, 0 25 81/ 94 10 00 oder per Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.