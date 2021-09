Fischfeinkost erfreut ab sofort die Kunden

Den Wunsch nach weiteren Marktstandbetreibern, den sowohl die derzeitigen Beschicker des Vadruper Wochenmarktes als auch die Kunden geäußert haben, erfüllt nun Thomas Dieckmann mit einem Fischfeinkost-Angebot. Das stieß bereits am Donnerstag beim Einstand auf ein positives Echo.

„Die Palette an Fisch-Spezialitäten ist groß. Das freut uns“, meinte gleich die erste Kundin und sprach wohl auch für die weiteren, die sich vor dem Fischwagen aufreihten, um etwas mit auf den Heimweg zu nehmen. Thomas Dieckmann ist wohnhaft in Ostbevern, baut seinen Stand auch in Münster (Wolbecker Straße) und in Münster-Angelmodde auf. Von dort aus kommt er auf der Rückfahrt nun jeden Donnerstag zum Vadruper Wochenmarkt auf dem Brinker Platz, um seine Palette mit Frischfisch, Backfisch, Fischbrötchen, Salaten und vieles mehr anzubieten. „Gefragt ist alles, was mit Fisch zu tun hat“, bekräftigt Thomas Dieckmann und freute sich über den gelungenen Auftakt.

In einem Gespräch mit Johannes Ahlbrandt, der neben der Landfleischerei Otto Reckermann zu „den Dauerbrennern“ gehört und seit der Eröffnung des Vadruper Wochenmarktes vor nunmehr über 25 Jahren seinen Verkaufsstand hier hat, kam es zur Verbindung und damit zum erweiterten Angebot für die Kundschaft.