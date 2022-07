Fit für den kommenden Citylauf

Stolz waren Kursteilnehmer und Übungsleiter nach Abschluss des Stundenlaufs, mit dem die Laufkurse des TV Friesen am Donnerstagabend zu Ende gegangen waren.

Da hat sich die lange und schweißtreibende Arbeit gelohnt: Vor 14 Wochen haben sie als Anfänger begonnen, nun sind mehr als 40 Teilnehmer der diesjährigen Kurse des TV Friesen Telgte stolze Läufer. Mit dem Stundenlauf gingen am Donnerstag die Kurse der Abteilung Lauftreff zu Ende.

Bettina Worch und Franz-Josef Wewer, als Lauftreffleiter für die Organisation der Kurse verantwortlich, gratulierten laut einer Pressemitteilung des Vereins den Teilnehmern mit der Übergabe der verdienten Urkunden. Außerdem dankten sie den Übungsleiteren, die die Teilnehmer über insgesamt 38 Übungseinheiten begleitet hatten.

Der gemeinsame Abschlusslauf aller Gruppen hat in der Abteilung mittlerweile eine langjährige Tradition: Viele heutige Übungsleiter sind als einstige Teilnehmer der Kurse selbst zum Läufer geworden und geben ihre langjährige Erfahrung nun Jahr für Jahr weiter. Die Strecke führte durch die Klatenberge in Richtung Westbevern. Unterwegs gab es eine Getränkestation, und auch am Ziel konnten sich alle Läufer stärken.

Mit Abschluss der Kurse stehen den frisch gebackenen Läufern nun alle Angebote der Abteilung offen. Künftig haben sie die Möglichkeit, jeden Dienstag und Donnerstag um 18.45 Uhr zum Lauftreff auf dem Parkplatz des Waldfreibads zu kommen und sich ihren bekannten Gesichtern aus dem Kurs, aber auch weiteren Läufern aus der Gruppe anzuschließen. Dabei legen die Läufer Strecken im unterschiedlichen Tempo sowie Streckenlänge zurück.

Der Lauftreff steht grundsätzlich allen Interessierten offen, die sich für das Angebot der Abteilung interessieren. Gesellige Angebote wie die Radtour am 20. August lassen auch das Vereinsleben in der Abteilung nicht zu kurz kommen.

Ebenso steht allen Läufern nun auch der Volksbank-Citylauf am 17. September in Telgte offen, der einen 2500-Meter-Juxlauf, einen 5000-Meter-Lauf sowie einen 10 000-Meter-Lauf im Angebot hat.