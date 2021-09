Fit für den täglichen Schulweg

Polizei an der Brüder-Grimm-Schule

Um Nachwuchs muss sich die hiesige Polizei nicht sorgen: Die Schülerinnen und Schüler der Brüder-Grimm-Schule waren sich größtenteils einig, später auf jeden Fall Polizist oder Polizistin werden zu wollen. „Die Polizei fängt Diebe“, erklärte ein Erstklässler sein erhofftes zukünftiges Aufgabenfeld.

Dem stimmten Richard Rauer und Ewald Pohlschmidt, die beiden Polizeihauptkommissare, die zum Verkehrstraining die Brüder-Grimm-Schule besuchten, schmunzelnd zu und ergänzten: „Und wir machen euch Erstklässler und eure Eltern fit für den alltäglichen Weg im Straßenverkehr.“

Dazu wurden Gefahrenstellen rund um die Brüder-Grimm-Schule abgegangen, und geübt, wie am Bordstein gestoppt werden muss, um Autos gegebenenfalls durchzuwinken. Außerdem verteilten die Polizisten an die Schulanfänger von der Sparkasse gesponserte Sicherheitswesten, damit die Erstklässler auch in der dunklen Jahreszeit getreu dem Motto „Funkeln im Dunkeln“ im Verkehr sichtbar bleiben.

„Wir haben an diesem Vormittag viel gelernt“, waren sich am Ende Schüler, Lehrer und begleitende Eltern einig – und viele Kinder fühlten sich nach dem erlebnisreichen Vormittag in ihrem Berufswunsch „Polizist“ weiter bestärkt.