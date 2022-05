Fit für neue Herausforderungen

Die Verantwortlichen und Absolventen der Fachweiterbildung für die psychiatrische Pflege am

Erfolgreiche Premiere am Peplau-Kolleg am St.- Rochus-Hospital in Telgte: Dort haben nun sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fachweiterbildung für die psychiatrische Pflege erfolgreich beendet. Das Besondere daran ist, dass es die ersten Absolventinnen und Absolventen sind, die den Fachweiterbildungsabschluss innerhalb des weiterbildungsintegrierenden Bachelorstudiengangs „Psychiatrische Pflege / Psychische Gesundheit“ der Fachhochschule (FH) Münster erworben haben.

Die Kooperation zwischen dem St.-Rochus-Hospital und der FH Münster besteht laut einer Pressemitteilung bereits seit 2019, und seitdem werden die Teilnehmenden der psychiatrischen Fachweiterbildung auch auf akademischem Niveau ausgebildet. Für den ersten Kurs, der jetzt die Fachweiterbildung erfolgreich abgeschlossen hat, ist mit ihrem Abschluss am Peplau-Kolleg der erste große Meilenstein geschafft, und der Weg bis zum Bachelor-Abschluss Anfang des kommenden Jahres ist nicht mehr weit.

Am Peplau-Kolleg werden beruflich Pflegende zu Spezialisten für die Versorgung von psychisch kranken Menschen ausgebildet. Das Peplau-Kolleg ist eine staatlich anerkannte Fachweiterbildungsstätte für psychiatrische Pflege, die Pflegenden mit einer Grundausbildung die Möglichkeit zur Weiterqualifizierung für den psychiatrischen Sektor bietet.

Weiterentwicklungsmöglichkeit für pflegerische Mitarbeiter

Viele psychiatrische Kliniken nutzen diese Weiterentwicklungsmöglichkeit für ihre pflegerischen Mitarbeiter. So haben die diesjährigen Absolventen für ihre Qualifikation an der überregional sehr angesehenen Weiterbildungsstätte zum Teil lange Wegstrecken auf sich genommen. Einige Teilnehmerinnen kamen sogar aus Bad Driburg.

Aber es hat sich gelohnt: Bei der Abschlussfeier gab es die eindeutige Rückmeldung vom Kurs: „Jetzt sind wir für die Herausforderungen in der psychiatrischen Pflege bestens vorbereitet und haben wertvolle Kompetenzen, um viele praxisnahe Pflegekonzepte umsetzen zu können.“

In den Vorträgen während der Abschlussfeier wurde immer wieder hervorgehoben, dass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Pflegenden und psychisch kranken Menschen wichtig ist und eine bedeutende Grundlage für den Genesungsprozess darstellt. Außerdem soll die Umsetzung neuer Pflegekonzepte, die sich aus der psychiatrischen Pflegewissenschaft seit Jahren zunehmend entwickeln, weiter in den Kliniken vorangetrieben werden.