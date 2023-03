Fit werden − auch für Wettkämpfe

Mit voller Motivation geht das Übungsleiterteam des TV-Friesen-Lauftreffs in die Laufkurse, die dieses Jahr am 11. April starten. „Dank zusätzlicher neuer Ehrenamtlicher ist die Abteilung in der Lage, ihr bewährtes Angebot fortsetzen zu können – wenn nicht gar zu erweitern“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einsteiger- und Halbmarathonkurs

Außer den Einsteigerkursen bietet die Abteilung nach längerer Pause wieder einen Halbmarathonkurs an. Und nicht nur das: Wer möchte, kann sich gleich zum Citylauf am 23. September mit anmelden – mit Vorbereitung inklusive. „Unser Ziel ist es, dass die Kursteilnehmer bei uns bleiben“, heißt es dazu in der Erklärung des Lauftreffs.

Über einen Zeitraum von zehn Wochen lernen die Einsteiger, ohne Unterbrechung eine Stunde am Stück zu laufen. Dabei wechseln sich Lauf- und Gehphasen miteinander ab. Es gibt drei Einsteigergruppen im unterschiedlichen Tempo, wobei ein Wechsel jederzeit möglich ist.

21,097 Kilometer

An Fortgeschrittene, die schon eine Stunde am Stück laufen können, richtet sich ein weiterer Halbmarathonkurs. Das Kursziel 21,097 Kilometer werden die Teilnehmer voraussichtlich Anfang Juli erreichen. Neu ist das Citylauf-Kombi-Angebot: Noch mit der Anmeldung haben die Teilnehmer die Wahl, ob sie sich sofort für den „Hilbk & Blome-Augenoptik Fun Run“ über 2500 Meter ohne Zeitmessung oder für den Fünf- oder Zehn-Kilometer-Lauf anmelden möchten.

Voranmeldung notwendig

Die Laufkurse für Mitglieder sind kostenlos. Zudem gibt es in diesem Jahr ein staatlich gefördertes Programm: Neumitglieder können sich nach Antrag beim Deutschen Olympischen Sportbund 40 Euro des Jahresbeitrags erstatten lassen. Der Gruppe seiner Wahl kann sich jeder Teilnehmer am ersten Kursabend anschließen. Einzige Voraussetzung: Eine Voranmeldung über www.lauftreff-telgte.de ist erforderlich – eine Anmeldung vor Ort erfolgt nicht.