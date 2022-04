Fläche am westlichen Dorfeingang nutzen

In Westbevern wird dringend Bauland benötigt. Olaf Holtgreve hat eine Fläche am westlichen Ortsrand von Westbevern-Dorf ausgemacht.

Es ist das Thema dieser Tage in Westbevern: die Baulandentwicklung im Dorf und in Vadrup. Nachdem das geplante Baugebiet am Heidkamp in Vadrup wegen der nicht lösbaren Entwässerungsproblematik das Aus ereilt hat, fehlt es an geeigneten Flächen für neuen Wohnraum.

Auch die WN-Leser machen sich Gedanken. So auch Olaf Holtgreve: „Nachdem das Feuerwehrgerätehaus in die Beverauen und im Überschwemmungsgebiet gebaut werden darf, dürfte doch die Bebauung der Fläche hinter dem Ortseingangsschild Westbevern-Dorf kein Problem sein. Die Fläche liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet und auch nicht im Überschwemmungsgebiet.“ Er hat sich auch die Mühe gemacht, dass in den Bebauungsplan und eine Karte einzuzeichnen. „Warum darauf noch keiner unserer Politiker gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Das hätte spätestens bei der Flächennutzungsplanänderung für das Gerätehaus auffallen müssen.“