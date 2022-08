Flüchtlinge können kommen

Telgte

Der Umbau der Mehrzweckhalle in Vadrup ist abgeschlossen. Das Gebäude kann ab sofort als Unterkunft für Geflüchtete genutzt werden. 50 Plätze wurden geschaffen. Untergebracht werden die Flüchtlinge in Vierer-Abteilen – so wie in der Zweifachhalle in Telgte auch.

Von Stefan Flockert