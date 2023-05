In vielen Kommunen werden mittlerweile Turnhallen zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt – so auch in Telgte. Ein Besuch vor Ort verdeutlicht, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben müssen.

Es ist inzwischen ihr zehnter Monat in der alten Zweifachhalle in Telgte: Die Familie aus Donezk (Ukraine) bestehend aus Mutter Karmina (linkes Bett, Mitte), Vater Petrovych und den Kindern Bella, Migel (linkes Bett) und Ariian leiden darunter sehr. Sie haben wenig Platz und keine Privatsphäre.

Die Luft ist drückend, und es ist warm in der alten Zweifachhalle in Telgte. Überall sind Räume, die wie Käfige ohne Dach aussehen, aneinandergereiht. In einem dieser Bereiche setzt sich Karima auf ein Bett. Sie wirkt erschöpft und sieht müde aus. Es ist ihr zehnter Monat in dieser Halle. „Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht“, sagt sie. Die 34-Jährige ist mit ihren drei Kindern Bella (8), Migel (13) und Ariian (16) sowie ihrem Mann Petrovych aus Donezk in der Ukraine geflohen.