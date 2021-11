Förderbescheid flattert ins Haus

Der Karl-Heinz-Greiwe-Radweg erhält eine Asphaltdecke. 99.000 Euro an Fördergeldern wurden dafür jetzt bewilligt. Ein weiterer Radweg soll schon bald ebenfalls erneuert werden.

Für den Karl-Heinz-Greiwe-Radweg ist der Förderbescheid eingegangen, für den Weg in Richtung Pleistermühle hofft die Stadt noch auf eine Zusage.

Eine erfreuliche Nachricht ging jetzt bei der Stadt Telgte ein: Die Bezirksregierung Münster hat der Stadt 99.000 Euro für die Erneuerung des Karl-Heinz-Greiwe-Radweges bewilligt. Mit dem Geld wird der parallel zum Wirtschaftsweg „Am Jägerhaus“ angelegte Bürgerradweg erneuert. Die wassergebundene Decke wird dabei durch eine Asphaltdecke ersetzt.

Vom Jägerhaus bis zu Pollerts Kreuz

Bei diesem 800 Meter langen Abschnitt, der vom Jägerhaus bis zu Pollerts Kreuz in der Bauerschaft Wöste geht, handelt es sich um einen weiteren Teilabschnitt der ersten Veloroute in der Stadtregion Münster, die von zahlreichen Berufspendlern zwischen Münster und Telgte genutzt wird. Der Ausbau der Veloroute trägt maßgeblich zur Reduzierung von CO 2 , Feinstaub und Stickoxiden bei. „Ich denke im März oder April – je nach Wetterlage“, antwortete Thomas Brungert vom städtischen Bauamt auf die Frage nach dem Umsetzungstermin.

90-prozentige Förderung

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben liegen bei exakt 110.000 Euro. Bei einem Fördersatz von insgesamt 90 Prozent für diese Maßnahme werden 80 Prozent aus dem Förderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes und weitere zehn Prozent aus Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen gewährt, erläutert die Bezirksregierung. Die Verkehrsverhältnisse der Gemeinden, Gemeindeverbände und Kreise sollen nach den Förderrichtlinien Nahmobilität und der Gewährung von Finanzhilfen des Bundes für Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ verbessert werden.

Von Pollerts Kreuz in Richtung Pleistermühle

Ausgebaut werden soll möglichst schnell auch der Radweg von Pollerts Kreuz in Richtung Pleistermühle. Etwa 1.000 Meter liegen auf Telgter Gebiet. Nach einer groben Kostenschätzung geht Brungert für diesen Abschnitt von Kosten in Höhe von 280.000 Euro aus.

Neben der Asphaltdecke soll der Fahrbahnrand mit Rasengittersteinen befestigt werden, so dass der landwirtschaftliche Verkehr darüberfahren kann und die Bankette nicht gleich zerstört wird.

Förderantrag ist gestellt

Auch für den Ausbau dieses Weges hat die Stadt einen Förderantrag gestellt. Im Laufe dieser Woche müssen noch Unterlagen nachgereicht werden. Die ersten Signale aus Münster seien aber positiv. Die Bezirksregierung wolle die Maßnahme wohl fördern, berichtet Thomas Brungert.