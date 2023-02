Förderung der Amateur-Kultur

Amateur-Kultur, hier ein BIld vom Theken-Theater in Westbevern, soll künftig in Telgte besonders gefördert werden.

Initiativen im Kultur-Amateurbereich können sich freuen: Denn über einen sogenannten Bürger-Kulturfonds sollen sie und ihr Tun mit je maximal 500 Euro gefördert werden. Der Gesamttopf soll 5000 Euro umfassen. Das beschloss der Finanzausschuss mehrheitlich, allerdings unter der Prämisse, dass zuerst ein Konzept erstellt wird, in dem unter anderem klar geregelt ist, wer, wann und unter welchen Bedingungen in den Genuss einer solchen Förderung kommen kann und soll. Zudem soll in dem Papier auch festgelegt sein, wer über die Vergabe der Mittel entscheidet.