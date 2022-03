Förderverein St.-Anna-Kapelle tagt

Nachdem sieben Gemeindemitglieder den „Förderverein St. Anna Kapelle Westbevern“ gegründet haben, laden sie nun zur ersten Generalversammlung am Dienstag (29. März) um 20 Uhr in die Kapelle St. Anna in Vadrup ein. Ziel des neuen Vereins ist die Erhaltung und Pflege der Kapelle für Gottesdienste sowie für geistliche und kulturelle Veranstaltungen, die der Bedeutung und Würde dieses Ortes entsprechen. Dieser Raum soll wieder stärker als Zentrum des religiösen und dörflichen Brauchtums in Vadrup wahrgenommen werden, seine geschichtliche und kulturelle Bedeutung soll erforscht werden, heißt es in „St. Marien aktuell“. Wer diese Ziele unterstützen möchte, kann am Versammlungsabend Mitglied werden.