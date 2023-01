Frankreich-Aufgaben für echte Kenner

Da war Fachwissen gefragt: Warum ist Paris die Hauptstadt von Frankreich? Warum lesen Franzosen so viele Comics? Wer ist Jeanne D'Arc? Wie hat sich die französische Sportart Parkour entwickelt? Solche und ähnliche Fragen haben einige Schülerinnen und Schüler des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums in Telgte nun beantwortet. Alle Französischlernenden der Klassen sieben bis Q2 traten zum landesweiten „Internetteamwettbewerb“ des Instituts Français an.

Sprache und Kultur in Frankreich

Im Mittelpunkt standen an dem Tag laut einer Mitteilung des Telgter Gymnasiums die Sprache und Kultur in Frankreich, die Frankophonie und Europa. In acht verschiedenen Themenbereichen wie Umwelt, Geschichte, Sport oder auch Stars forschten die Gruppen in drei Sprachniveaus zu aktuellen Themen und beantworteten unterschiedlichste Aufgaben. Dafür wurden Videos in der Fremdsprache angeschaut, Artikel gelesen oder französische Homepages neugierig geprüft.

„ Spannend und cool, dass wir schon so viel verstehen “ Fazit der Siebtklässler

„Spannend und cool, dass wir schon so viel verstehen“ war das Fazit der Sprachanfänger der siebten Klassen. Auch die Kurse der acht und neun bekamen neue Einblicke, beispielsweise in die Welt der Erfindungen. Und den Schülern der Oberstufe gefielen die aktuellen, ansprechenden und verständlichen Videos in der Fremdsprache gut.

60. Jahrestag des Elysée-Vertrags

Anlass für die Teilnahme an dem Wettbewerb ist der sich nun jährende 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags, der in vielen Bereichen die Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland festigte, auch im schulischen Bereich. So freuen sich bereits einige Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen auf die nächste deutsch-französische Aktivität: die mehrtägige Begegnung mit Austauschschülerinnen und Austauschschülern der langjährigen Partnerschule aus dem südfranzösischen St. André de Cubzac.