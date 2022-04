Frauen wollen wieder durchstarten

Die Wiedersehensfreude war den Frauen der KFD St. Johannes deutlich anzumerken. Und so stand der Austaausch zunächst im Mittelpunkt. Die Tagesordnung der Versammlung rückte in den Hintergrund...

Die Tische im Pfarrheim St. Johannes waren festlich geschmückt, Frühlingsblumen und Suppenteller standen auf dem Tisch, Brot und Weinflaschen rundeten das Ambiente ab, als dort die KFD St. Johannes am Mittwochabend ihre Mitgliederversammlung durchführte. Bis die Tagesordnung an die Reihe kam, wurde Wiedersehen gefeiert. Denn drei Jahre waren seit der letzten Mitgliederversammlung vergangen. Bibelerzählerin Ingrid Albers gab zunächst biblische Geschichten zum Besten.

Nach diesen Erzählungen hatten die Frauen viel Redebedarf. Das Beisammensein hatten alle so sehr vermisst und so ließ die Tagesordnung noch einige Zeit auf sich warten.

Teamsprecherin Eva Bußmann berichtete im Rückblick, dass das Team jedes Jahr mit viel Optimismus ein Programm aufgestellt habe. „Doch Corona hat es uns schwer gemacht. Je nach Inzidenz haben wir es geschafft, einige Programmpunkte wie Wirbelsäulengymnastik oder eine Fahrradtour durchzuführen. Wir haben einen Adventskalender gestaltet und werden dieses auch in diesem Jahr wieder tun“, so Teamsprecherin Eva Bußmann.

Die anstehenden Termine

Am 16. März starteten die Frauen mit einer Führung über den Telgter Friedhof mit dem Landschaftsgärtner Reinhard Große Jäger. Im Jahresverlauf nimmt das Jahresprogramm ungebremst mit wiederkehrenden Treffen und Sonderveranstaltungen seinen Lauf.

So freuen sich alle auf eine Fahrradtour mit Übernachtung in Höxter, auf ein Kaffeekränzchen wie zu Großmutters Zeiten, auf eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Bückeburg, auf eine gemeinsame Fahrt nach Warendorf am 18. August zum Maria-Himmelfahrtstag und eine Fahrrad-Wallfahrt nach Vinnenberg. Ein Radl-Dinner mit Überraschungsmomenten und eine Fahrt zum Kirchen- und Volksfest nach Paderborn sind weitere außergewöhnliche Höhepunkte in diesem Jahr.

Natürlich bereiten die Frauen auch wieder Altweiberkarneval 2023 vor und jeden dritten Mittwoch im Monat wird geradelt. An jedem zweiten Donnerstag im Monat gibt es eine Gemeinschaftsmesse im Pfarrheim und auch Kurzvorträge aus Kultur und Geschichte gibt es beim Dienstagstreff.

Bei den Wahlen gab einstimmig die Wiederwahl für das gesamte Team: Eva Bußmann, Gertrud Hertleif, Petra-Maria Lemmen, Kornelia Gerkmann, Barbara Große Bockhorn, Brigitta Schulze Zumkley, Bernadette Schwerdt, Anni Tetzlaff, Christiane Tidde und Marie Luis Rossi.