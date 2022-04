Nach Mitgliederversammlung der Telgter Hanse: Frauenpower an der Spitze

Mit viel Frauenpower ausgestattet ist der Vorstand der Telgter Hanse: Anlässlich der Mitgliederversammlung am Mittwochabend im Bürgerhaus erhielt die erste Vorsitzende Walburga Westbrock erneut das Vertrauen der Kaufmannschaft. Neue zweite Frau an ihrer Seite ist Nina Ruhlandt, die als stellvertretende Vorsitzende gewählt wurde und Nachfolgerin von Gregor Kowalski ist. Letzterer hatte dieses Amt sechs Jahre lang inne. Er verzichtete auf eine erneute Kandidatur.

„Unser Ziel ist es, die Innenstadt immer wieder aufs Neue zu beleben und mit vielen frischen Ideen zu einem zentralen Anziehungspunkt zu machen“, betonte Walburga Westbrock. Im zurückliegenden Jahre habe man trotz der Corona-Pandemie Projekte durchgeführt, die „Spaß gemacht haben“, so die alte und neue Vorsitzende. Dabei bezeichnete sie die Plakataktion „Wenn ich groß bin“, die Rollrasenaktion samt Erntedankfest auf der Kapellenstraße, die „Wünsch Dir was“-Aktion zum Jahresende und die Telgter Lichtspuren im Februar als besondere Höhepunkte.

Etliche Höhepunkte im Programm

In diesem Jahr verspricht der Vorstand wieder ein buntes und attraktives Programm: Dazu gehört das Stadtfest am 15. Mai. Verbunden ist dieses mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Am Samstag (14. Mai) findet auf der Bühne auf dem Markt ein Friedenskonzert mit verschiedenen Künstlern und Bands statt: „Sound of Peace Part Telgte“ lautet das Motto. Die Hanse und alle Besucher sollen an diesem Tag ein starkes Zeichen für den Frieden, für Freiheit und für die Menschenrechte setzen.

Das Kramermahl findet am 12. August bei der Gärtnerei Woltering statt. Im Rahmen der Kirmes vom 9. bis zum 13. September gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag mit der bereits bekannten Heimatshoppen-Aktion. Für den 2. Oktober ist das Erntedankfest geplant. Die Wunschzettelaktion läuft wieder vom 14. November bis zum 16. Dezember. Der Dreiklang-Markt ist vom 9. bis zum 11. Dezember terminiert.

„ »Unser Ziel ist es, die Innenstadt immer wieder aufs Neue zu beleben.« “ Walburga Westbrock

Kassierer Olaf Hartmann präsentierte die Zahlen. Beim Telgte Bon wurden der Vereinskasse 1500 Euro gutgeschrieben. Dabei handelt es sich um Gutscheine, die zehn Jahre lang nicht abgerufen wurden.

Bei den Vorstandswahlen gab es einige Veränderungen: Erste Vorsitzende: Walburga Westbrock, zweite Vorsitzender: Nina Ruhlandt, Kassierer: Olaf Hartmann, Schriftführerin: Verena Potthoff. Straßensprecher Markt/ Kapellenstraße: Hans Ahrens, Emsstraße: Dietmar Harbring, Steinstraße: Gabriele Sieker, Baßfeld: Ursula Mindermann, Königstraße/Bahnhofstraße: Alexander Klauß, Schleifstiege/Münsterstraße: Reinhold Flüthe, Orkotten: Johannes Ebert, Kiebitzpohl/Jägerhaus: Rainer Woltering. Für die Stadt Telgte ist Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer im Vorstand. Als Kassenprüferin wurde Ursula Große Jäger neu gewählt.

Vor der Mitgliederversammlung sprach der Social Media-Experte Christoph Ziegler über Storytelling. Die rund 60 Teilnehmenden erfuhren, wie und mit welchen Inhalten man sich in den sozialen Netzwerken besonders gut präsentieren kann.