Vorbereitungen für Telgter Freibadsaison laufen

Bei den aktuellen Temperaturen kann man es sich kaum vorstellen, dennoch wirft die Freibadsaison im Waldschwimmbad Klatenberg ihre Schatten voraus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort sind fleißig dabei, die Schwimmbecken und das gesamte Gelände für den Sommer vorzubereiten.

Freibad Telgte: Anträge für Saisonkarten stellen

Nicht nur im Freibad laufen die Vorbereitungen. So langsam mehren sich die Anfragen nach den Möglichkeiten zu Saisonkarten und Anmeldungen zu Schwimmkursen, worauf die Stadtverwaltung nun eine Antwort gibt: Die Anträge für Saisonkarten stehen aktualisiert auf der Homepage zur Verfügung. Ausgefüllt und mit Foto können sie per E-Mail an waldschwimmbad@telgte.org gesendet werden. Genauere Infos zur Bezahlung finden Interessierte im Antrag selbst. Fertige Karten können beim ersten Freibadbesuch bei den Mitarbeitern vor Ort abgeholt werden.

Wer bereits eine Saisonkarte aus dem Vorjahr verlängern möchte, kann dies ab dem 3. April montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 11 Uhr im Freibad tun. Ebenfalls am 3. April besteht die Möglichkeit, Anmeldungen für die Schwimmkurse in den Sommerferien online vorzunehmen. Hierfür und für die Saisonkartenanträge sollten Bürger die städtische Homepage besuchen.