Freibadwasser für die Stadtbäume

Wenn das Wasser des Waldschwimmbades in Kürze abgelassen wird, sollte es nach Ansicht der Grünen gereinigt und anschließend zum Gießen der Stadtbäume genutzt werden.

Wenn die Freibadsaison 2022 in wenigen Tagen endet, sollte das Wasser nach Ansicht der Grünen zum Bewässern der Bäume genutzt werden.

Das im Waldschwimmbad abgelassene Wasser kann durchaus noch sinnvoll genutzt werden. Dieser Ansicht sind die Grünen. Deshalb haben sie einen Antrag für die Ratssitzung am kommenden Donnerstag formuliert, in dem die Verwaltung gebeten wird, das in den nächsten Wochen regulär abgelassene und entsprechend gefilterte Wasser aus dem Freibad weiter zu verwenden, um beispielsweise die Stadtbäume oder andere relevante Biotope mithilfe von Tankwagen zu wässern.

Die Hitze und Trockenheit setze den Bäumen gerade in Städten und Gemeinden zu. Sie seien seit Jahren erheblichen Belastungen durch die Folgen des Klimawandels ausgesetzt, heißt es in der Begründung. Stadtbäume seien nicht nur wichtig, weil sie klimaschädliches Kohlendioxid speicherten und Sauerstoff lieferten. Sie reinigten die Luft und kühlten die Umgebung. Zudem spendeten sie Schatten, dämpften Umgebungslärm und dienten der biologischen Vielfalt.

Wenn die Freibadsaison 2022 in Kürze ende, würden rund 830 000 Liter Wasser abgepumpt und gefiltert. Das Filtern dauere etwa zwei Wochen, bevor das chlorfreie Wasser in der Regel über die Kanalisation abgelassen werde. Die Stadt Münster habe Mitte Juli vorgemacht, wie „Wasser aus einem Schwimmbad zur Wasserung von Stadtbäumen genutzt werden kann“, schreiben Katja Behrendt und Peter Spieker. Traktoren mit großen Fässern und Tankwagen hätten das gefilterte Wasser abgeholt und mehr als 7000 Bäume gewässert. Das Chlor in dem Wasser sei laut Münsters Stadtverwaltung zuvor abgebaut worden. Und das Wasser habe problemlos verwendet werden können.