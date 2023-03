Freiwillige Müllsammler gesucht

Die bereits seit Jahren bekannte Müllsammelaktion „Sauberes Telgte“ findet am Samstag (4. März) von 9 bis 12 Uhr statt. Vereine, Schulen, sonstige Institutionen und interessierte Bürger sind zur Teilnahme eingeladen. Treffen ist um 9 Uhr am Busparkplatz in den Emswiesen. Einzelanmeldungen sind nicht erforderlich. Wer mithelfen möchte, kann sich somit noch am Samstag ganz spontan hierzu entscheiden. Es hat sich allerdings in den letzten Jahren gezeigt, dass es vorteilhaft ist, wenn sich Gruppen vorab bei der Stadt Telgte melden (0 25 04/ 13235, E Mail: kristine.herkstroeter@telgte.de).

Unterstützt wird die Aktion durch den städtischen Baubetriebshof. Nach erfolgter Arbeit laden die Organisatoren zu einer Stärkung ein, wobei vom Hegering mit einer deftigen Erbsensuppe für das leibliche Wohl gesorgt wird.