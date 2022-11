Freiwillige Schlüsselübergabe

Auch Telgte ist seit dem 11.11. wieder fest in der Hand der Narren. Dabei proklamierten die Verantwortlichen der Karnevalsgesellschaft Schwarz Gold nicht nur ihren neuen Prinzen, sondern erstmalig auch ein Kinderprinzenpaar. Bürgermeister Wolfgang Pieper rückte den Rathausschlüssel gerne freiwillig raus.

Premiere bei der KG Schwarz-Gold: Erstmals in der 56-jährigen Vereinsgeschichte gibt es ein Kinder-Prinzenpaar. Kinderprinzessin Thea I., Jake Brown, Schirmherr des Kinderkarnevals, und Kinderprinz Levin I. (v.l.) hatten im Rathaus ihren ersten großen Auftritt. Nicht minder von den Narren bejubelt: Der neue Prinz Udo II. (kl. Bild).

Die fünfte Jahreszeit und damit auch der Telgter Start in die Karnevalssession 2022/23 gestaltete sich zu einem besonderen Schauspiel. Mit großem Elan und viel Helau hatten Narrenvolk und Karnevalisten der Karnevalsgesellschaft Schwarz-Gold nach ihrem unüberhörbaren traditionellen Umzug durch die Altstadt pünktlich um 19.11 Uhr die „Narren-Hochburg Rathaus“ in Beschlag genommen.

Kreativ das Geheimnis gehütet

Gespannt warteten dort alle auf das Kinder-Prinzenpaar und natürlich auf den neuen Prinzen. Und die Karnevalisten waren dieses Mal derart ausgefuchst, dass sie eine schwarze Limousine bis vor die Rathaustür vorfahren ließen. Um es richtig spannend zu machen, waren die Fenster so verklebt, dass auch wirklich bis um 19.11 Uhr niemand die in der neuen Session wichtigsten Menschen auf der Karnevalsbühne der Emsstadt erkennen konnte. Der Vadruper Fanfarenzug spielte im Foyer die ersten Karnevalslieder und die zahlreichen Zuschauer schunkelten sich warm.

Vor dem Eingang zum Rathaus war inzwischen schwarze Limousine vorgefahren. Im Innenraum befand sich das seit Wochen bestens gehütete Geheimnis: Prinz und Kinder-Prinzenpaar. Um die Dramaturgie des Abends noch zu steigern, kletterte zunächst das erstmals nominierte Kinder-Prinzenpaar aus dem Wagen und zeigte sich beim Einmarsch ins Rathaus dem wartenden Publikum: Thea I. (Thea Marlen Brown) und Levin I. (Levin Stratmann).

„Unsere Kinder. Unsere Zukunft.“

Das Narrenvolk hatte das Kinder-Prinzenpaar schnell ins Herz geschlossen. Vor allem, als sie das Motto für die neue Session verkündeten: „Unsere Kinder – unsere Zukunft.“ Dieses Motto findet sich auf dem Kinderorden wieder, den das Junior-Prinzenpaar Bürgermeister Wolfgang Pieper überreichte.

Jake Brown, der Schirmherr des Kinderkarnevals und ehemaliger KG-Prinz, präsentierte Thea und Levin im strahlend neuen Kostüm.

Die zweite Überraschung folgte, als sich erneut die Limousinentür öffnete: Udo II. (Udo Wink), der Löwe vom Vereinsrevier, zeigte sich dem Narrenvolk. Löwe, weil der 64-jährige Rentner Fußballfan von 1860 München ist; Vereinsrevier, weil er sich als „Vereinsmeier“ in mehreren Vereinen engagiert. Mit der Prinzenproklamation erhielt Wink als Zeichen seiner Macht Prinzenorden und Zepter.

Die neuformierte Telgter Stadtgarde unter der Leitung von Agnes Schulze führte ihren Gardetanz auf. Premiere feierten die kleinen Tanzmariechen der Stadtgarde von Leonie Meinert und Leonie Duesmann.

Bürgermeister lobt Nachwuchsarbeit

Bürgermeister Wolfgang Pieper begrüßte das Narrenvolk und lobte das Engagement des Vereins in Sachen Nachwuchsarbeit. Sogleich bot er der KG an, den Rathausschlüssel freiwillig zu übergeben.

Damit waren die Karnevalisten jedoch nicht einverstanden. Sie hatten die Bühne schnell in einen Operationssaal verwandelt. Für Bürgermeister Wolfgang Pieper ging es direkt auf den OP-Tisch. Assistentinnen des Operateurs Dr. Harald Jung versperrten den Blick des Publikums mit einer große Plane. Die Zuschauenden mussten den Worten der beiden Operateure Harald Jung und Carsten Kunkel vertrauen. Sie erlebten eine fast satirische wortgewandte Operation, die „Böses“ ahnen ließ. Doch die spaßige Prozedur brachte schließlich den Bürgermeister gesund, allerdings kaum wiederzuerkennen (mit Perücke und Verkleidung) erneut ins Blickfeld des Publikums. Telgte konnte aufatmen. Freiwillig überreichte Pieper den Rathausschlüssel an den Präsidenten, Dr. Harald Jung. Der Vadruper Fanfarenzug sorgte für einen musikalischen Ausklang und dem Ausmarsch mit dem Ziel zur großen Karnevalsparty in der Gaststätte Steenpoate.