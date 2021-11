Freude am Musizieren spürbar

Voll des Lobes zeigen sich Vereinsvorsitzender Ludger Tepper und Mechthild „Mecky“ Wessler vom Musikzug Westbevern-Dorf über die Arbeit der neuen Dirigentin Monika Grewe-Laufer. „Es macht uns Spaß zu musizieren. Und der Dirigentin selbst auch. Das merkt man ihr bei den Proben deutlich an“, so die beiden unisono.

Deutlich wurde die Begeisterung auch bei der Generalversammlung des Bürgerschützenvereins, die der Musikzug in jedem Jahr mit einem Melodien-Bogen untermalte. Die musikalische Ausrichtung mit Blasmusik aber auch modernen Stücken ist die Basis bei den Proben und den Auftritten. Alle Aktiven können die Vorgaben der 3G-Regel erfüllen, so dass bei den Auftritten die notwendigen Schutz-Voraussetzungen gegeben sind.

Personell kaum Veränderungen

Glücklich ist Ludger Tepper auch darüber, dass sich personell im Musikzug kaum etwas verändert hat – trotz der Corona-Pandemie. In den Proben, die dienstags ab 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule im Dorf stattfinden, steht die Vorbereitung auf das Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ in der Kirche, das für den Dezember terminiert ist, im Mittelpunkt. Alle Mitwirkenden hoffen, dass es durchgeführt werden kann.

2020 gab es Musik als „Best-of-Konzert“ im Bürgerfunk direkt ins Wohnzimmer geliefert. Grund für den ausgefallenen Live-Auftritt war die Corona-Pandemie. Einen speziell auf Weihnachten zugeschnittenen Beitrag sollten alle interessierten Vereine einbringen.

Mit der musikalischen Begleitung des Totengedenkens am Volkstrauertag (14. November) am Ehrenmal an der Pfarrkirche steht der nächste Auftritt an. Am 4. Dezember ist gemeinsames Weihnachtsessen geplant.

Wer Interesse hat, dem Musikzug beizutreten, ist jederzeit willkommen. „Wir würden uns freuen über Zugänge für alle Instrumente, speziell was das Spielen auf der Trompete angeht“, so Ludger Tepper. Infos über den Musikzug bei Ludger Tepper,

0 25 32/55 99.