Freude über ein Heimathaus

Riesige Freude beim Heimatverein Telgte: „Wir haben endlich ein Heimathaus!“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen. Gemeint ist das Blaufärberhaus an der Münsterstraße 6, das der Heimatverein zum Jahresbeginn übernahm und es aktuell für seine Belange herrichtet. Zurzeit wird der Garten in seinen alten Zustand versetzt. Im Mai oder Juni ist schließlich die offizielle Eröffnung geplant.

Des Weiteren hofft er Heimatverein angesichts der Corona-Lockerungen, sein Jahresprogramm wie geplant durchführen zu können. Den Auftakt macht ein Konzert von Gabi Giebel am 29. März um 19 Uhr in der Gaststätte „Mittendrin“. Am 26. April findet das beliebte Reibekuchenessen statt. Beginn ist um 18 Uhr ebenfalls in der Gaststätte „Mittendrin“. Es folgt ein Vortrag über das Leben von Bienen.

Plattdeutsche Messe und eine Kräuterführung

Der Grillabend an der Ems soll in diesem Jahr ebenfalls stattfinden. Im Herbst 2022 stehen wieder der Schnadgang, die plattdeutsche Messe und eine Kräuterführung auf dem Programm. Im November soll im Blaufärberhaus das traditionelle Doppelkopfturnier wieder aufleben.

Viele der geplanten Programmpunkte stehen und fallen mit der Corona-Entwicklung. Die einzelnen Termine werden auf der Homepage unter der Adresse www.heimatverein-telgte.de bekanntgegeben.

Der Blumenschmuck für die Telgter Altstadt wird bereits vorbereitet. Spenden werden ab sofort entgegengenommen.