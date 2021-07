Freude überviele Erstspender

Bei der jüngsten Blutspendeaktion hat das DRK Telgte insgesamt 288 Spender registriert. Bereits am Freitag spendeten 73 Menschen ihr Blut in Westbevern. „Wir freuen uns über die zahlreichen Spenden, auch wenn es aufgrund der Urlaubszeit weniger als üblich war,“ erklärte jetzt Veronika Holtmann, eine der Blutspendebeauftragten beim Roten Kreuz in Telgte. Erfreulich sei auch, dass 13 Erstspender den Weg in das DRK Zentrum gefunden hätten, um Blut zu spenden.

Die jüngste Blutspendenaktion sei unter strengen Hygieneregeln erfolgt, die wohl auch noch bei der nächsten Blutspende Ende Oktober aktuell sein werden, mutmaßte Veronika Holtmann.