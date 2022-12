Frieden war das Leitthema

52 Jugendliche wurden am Wochenende in zwei Gottesdiensten gefirmt. Sie hatten sich auf das Sakrament intensiv vorbereitet.

Am dritten Advent wurden in zwei Gottesdiensten, die am Samstagabend und Sonntagmorgen stattfanden, insgesamt 52 Jugendliche von Weihbischof Dr. Stefan Zekorn in der Westbeverner Kirche gefirmt.

Die Vorbereitung auf das Sakrament hatten Franziska Eickholt, Paula Everwin, Julius Wälz und Pastoralreferent Dr. David Krebes übernommen. Dabei gab es sowohl gemeinsame Veranstaltungen als auch Angebote und Aktionen, unter denen die Jugendlichen wählen konnten.

Die Vorbereitung auf die Firmung stand unter dem Leitwort „Frieden“. Zu diesem Thema haben die Teilnehmer innerhalb von drei Wochenenden, sechs Workshops und einem Gottesdienst unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Ein Stück davon war während des Firmgottesdienstes zu hören. Laurits Thelen, Maria Lembeck, Jannis Post und hatte eine Projektband gegründet.