Frische Ideen für mehr Mitglieder

Die Arbeit des Kultur-Freundeskreises Telgte wird nach Corona mit neuem Leben und attraktiven Veranstaltungen belebt. Bei der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus zeigte sich der Vorsitzende Ulrich Michael zwar erfreut darüber, dass alle geplanten sieben Konzerte in der Saison 2021/22 durchgeführt werden konnten, dennoch sei der Besuch – bedingt durch die Corona-Pandemie – ebenso rückläufig wie die Mitgliederzahl.

„Dabei haben wir großartige Konzerte in unserem Programm, die Preise sind erschwinglich, und so müssten sich doch viel mehr Musikbegeisterte für unsere Konzerte interessieren“, warb der Kulturfreunde-Chef einmal mehr für neue Mitglieder.

Open-Air-Sonderkonzert

Der Vorstand will mit frischen Ideen die Abonnentenzahl erhöhen und neue Mitglieder gewinnen. Um das zu erreichen, wird ein neuer Weg beschritten: mit einem Open-Air-Sonderkonzert am 13. August auf dem Firmengelände von Hygi. Als Bühne für die Musizierenden dienen dort die überdachten „Ladentische“. Diese haben einen besonderen Klangeffekt.

Für diesen Abend konnten die Telgter Kulturfreunde die Heidelberger Sinfoniker gewinnen. Diese sind für ihre mitreißende Spielfreude, für ihre außergewöhnliche Bühnenpräsenz und ihren spannungsreichen Aufführungsstil bekannt. Im Vorprogramm spielt das Blasorchester des Gymnasiums. Vor der Bühne werden etwa 500 Stühle für ausreichend Sitzmöglichkeiten sorgen.

Über die finanzielle Lage berichtete Kassierer Heiderich Nierfeld. Kassenprüfer Christoph Boge bescheinigte ihm eine tadellose Kassenführung. Die Preise für die Abokonzerte wurden zuletzt 2006 erhöht. Der Vorstand informierte darüber, dass eine Anhebung vorgenommen wurde. Ein einzelnes Abokonzert kostet künftig 12,85 Euro, pro Saison bei sieben Konzerten sind dieses 90 Euro. Im Vorverkauf kostet die Einzelkarte 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

Preisgestaltung angepasst

Ulrich Michael hofft durch diese Maßnahme, „dass wir durch die so gestaffelte zeitgemäße Neugestaltung der nach wie vor preisgünstigen Konzerte den Abschluss eines Konzertabos verstärken und Neumitgliedern den Zugang zu unserem Verein erleichtern.“ Die Kulturfreunde fördern Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren mit einem Eintrittspreis von fünf Euro. Kinder in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.

Der künstlerische Leiter Tobias Köhler präsentierte das vorläufige Konzertprogramm für die Saison 2022/23, das am 9. Oktober mit dem in London lebenden Star-Pianisten Alexander Krichel beginnt. Am 6. November wird das Kammerkonzert des UWAGA!-Quartetts mit Christoph König, Maurice Maurer, Miroslav Nisic und Matthias Hacker nachgeholt. Am 18. Dezember folgt das Gastspiel des Hamburger Trios E. T. A. mit Elene Meipariani (Violine), Till Schuler (Violoncello) und Till Hoffmann (Klavier). Über das Gastspiel des Trios Volume³ mit Christopher Koppitz (Oboe), Karsten Hoffmann (Horn) und Gabriel Leo (Klavier) dürfen sich die Musikfreunde am 8. Januar 2023 freuen. Die fünfte Veranstaltung findet am 26. Februar 2023 statt. Es tritt das Trio Liliim mit Silvia Rozas Ramallah (Flöte), Max Voller (Oboe) und Knut Hansen am Klavier auf.