Frische Ideen und Tradition

Der Heimatverein Telgte verjüngte bei seiner Mitgliederversammlung am Donnerstag den Vorstand. Vier langjährige ehrenamtlich Tätige schieden aus.

Von einem Generationenwechsel indes träumt das Bank-Arbeitsteam um Karl Berger, Klaus Odendahl und Konrad Runde. „Unser Altersdurchschnitt ist 80 plus. Wir hätten gerne Jüngere“, sandte Konrad Runde in seiner Bilanz über diese Untergruppe im Heimatverein einen Hilferuf an die Versammlung: „240 Bänke hegen und pflegen wir mit einem achtköpfigen Team seit 2014.“ Die Versammlungsleitung teilten sich die stellvertretende Vorsitzende Ursula Große Jäger, Schriftführer Dr. Thomas Ostendorf, der langjährige Vorsitzende Heinrich Westemeyer als Wahlleiter und Christina Westemeyer als Nachfolgerin von Ursula Große Jäger. Thomas Ostendorf berichtete für die erkrankte Vorsitzende Margareta Große Kleimann über die Aktivitäten.