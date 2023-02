Frühjahrsputz im öffentlichen Bereich

Nach einer langen Corona-Pause machen sich am 4. März wieder Freiwillige auf den Weg, die Stadt von Müll und Unrat zu befreien Dabei werden sie von verschiedenen Institutionen unterstützt.

Aktion „Sauberes Telgte“ findet wieder am 4. März statt

Telgte räumt auf, heißt es wieder am 4. März bei einer Aktion, die die Stadt organisiert.Bickert

Die Emsstadt soll passend zum Frühlingsbeginn wieder sauber werden, und daher lädt die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Hegering Telgte/Westbevern am Samstag (4. März) zu einer offenen Müllsammelaktion ein. Nach einer längeren Corona-Unterbrechung sind alle Interessierten eingeladen, von 9 bis 12 Uhr in verschiedenen Bereichen der Stadt für Sauberkeit zu sorgen.

Bei der Aktion ist der Hegering nach Angaben der Organisatoren gemeinsam mit den Revierinhabern verantwortlich für die Reinigung dieser Bereiche und die Stadt mit den Bürgern für die Reinigung des Stadtgebietes.

Entsorgungskosten werden übernommen

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft hat sich bereiterklärt, die Entsorgungskosten zu übernehmen, und Warnwesten, Handschuhe und weiteres Zubehör bereitzustellen. Die Firma Kurz-Ebert stellt die Container zur Verfügung, Müllbeutel und Einmalhandschuhe werden von der Raiffeisen bereitgestellt. Trinkgut Haveresch stellt die Getränke.

Die Stadt lädt neben Vereinen, Schulen und Institutionen alle interessierten Telgter ein, bei der Aktion mitzuhelfen. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Busparkplatz in der Planwiese. Einzelanmeldungen sind nicht erforderlich. Wer mithelfen möchte, kann sich spontan zur Teilnahme entscheiden.

Ansprechpartnerin bei der Stadt

Es hat sich allerdings gezeigt, dass es vorteilhaft ist, wenn sich Gruppen, unabhängig ob sie vereinsgebunden oder ungebunden sind, vorab bei der Stadt melden, um die Mithilfe und den Reinigungsbereich anzumelden oder abzustimmen. Ansprechpartnerin dafür ist die Grün-Beauftragte Kristine Herkstroeter, 13,235, oder kristine.herkstroeter@telgte.de. Eine Voranmeldung sei bis zum 25. Februar sinnvoll.

Die Teilnehmer werden gebeten, neben der passenden Kleidung, nach Möglichkeit auch Arbeitshandschuhe mitzubringen. Unterstützt wird die Aktion durch den städtischen Baubetriebshof. Nach der Arbeit laden die Organisatoren ab 12 Uhr zu einer Stärkung ein, es wird eine deftige Erbsensuppe geben.