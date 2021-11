Frühlingserwachen im November

Wer am 30. November (Dienstag) um 19 Uhr das Konzert im Rahmen der Konzertreihe des Heimatvereins in der Gaststätte „Mittendrin“ in Telgte besucht, den erwartet ein abwechslungsreicher Abend mit einem Repertoire an sinnlich-frech arrangierten Jazz-Chansons. In den Songs der beiden Musikerinnen des Duos „Brot & Tulpen“ geht es um die großen und kleinen Gefühle des Lebens wie die Liebe, kleine Reihenhäuser, Pannen beim ersten Rendezvous, Sehnsüchte oder den Inhalt einer Damenhandtasche.

Neben vielen eigenen Kompositionen in deutscher Sprache sind auch bekannte und weniger bekannte Lieder in Spanisch, Brasilianisch, Französisch oder Englisch – neu arrangiert für Gesang, Akkordeon, Klavier, Querflöte, Posaune – zu hören.

„Brot & Tulpen“ sind Gabi Giebel (Akkordeon, Klavier, Gesang, Posaune) und Irene Müller-Schat (Querflöte, Gesang, Klavier).

Es gilt die 3G-Regel. Außerdem ist es vorgeschrieben, dass alle Konzertgäste einen Sitzplatz einnehmen müssen. Reservierungen über die Gaststätte „Mittendrin“ sind unter

0 25 04/30 37 erforderlich. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung des Heimatvereins ist wie immer kostenfrei, um Spenden wird gebeten. Das nächste musikalische Event im Rahmen der Konzertreihe des Heimatvereins findet im Frühjahr 2022 statt.